Наступивший, 772-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что к утру 5 апреля российские войска прорвались к Часову Яру в Донецкой Народной Республике (ДНР). Этот город, по мнению ряда аналитиков, является важнейшим хабом для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

О том, что лесополосу на окраинах города зачистили российские штурмовики, выйдя к жилой застройке, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в результате операции украинские военные потеряли несколько сотен бойцов, в том числе из элитных подразделений. Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, подтвердил «РИА Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Тем временем назначенный Киевом глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил накануне, что ситуация в Часове Яре «самая сложная» за всё время военных действий за счёт усиления наступления армии РФ.

То, что украинское командование пытается сделать из города Часова Яра сплошной укрепрайон, отмечал 4 апреля военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале. По его словам, в центре Часова Яра не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях. При том, что в городе ещё остаются мирные граждане.

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