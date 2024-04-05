Лондон, 5 апреля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Информацию о попытке массового сбора компромата на депутатов палаты общин Великобритании начала изучать полиция английского графства Лестершир. Об этом 4 апреля сообщила газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Уточняется, что в марте несколько членов палаты общин, в том числе один заместитель министра, их помощники и парламентский журналист получили идентичные сообщения сексуального характера. Эксперты, опрошенные изданием, назвали инцидент узконаправленной фишинговой атакой.

Отправитель сообщений представлялся стажёром, якобы работавшим в команде депутата-консерватора Уильяма Урэгга, а затем начинал посылать свои эротические фото. Отмечается, что большинство депутатов заблокировали собеседника, но как минимум двое отправили в ответ свои откровенные фото. Полиция начала расследование по инциденту 19 марта, после обращения одного из депутатов.

«Мы призываем всех, у кого могут быть опасения в связи с произошедшим, обращаться в департамент безопасности парламента», — так прокомментировали изданию инцидент в пресс-службе палаты общин.

В настоящее время компетентные структуры совместно с правительством проводят оценку связанных с ним рисков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

Отмечается, что в документах упоминаются бывшие президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон, а также фигурирует имя брата нынешнего короля Великобритании Карла III принца Эндрю.

Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Уголовное преследование в отношении него было прекращено после самоубийства финансиста в тюремной камере 10 августа 2019 года.