Москва, 5 апреля, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна, поставив в марте почти полмиллиона тонн продукции и заняв тем самым около 70% доли в пакистанском импорте. Об этом 5 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По итогам марта Россия поставила в Пакистан 478 тыс. тонн на общую сумму в 139 млн долларов, что стало рекордным показателем. Таким образом, доля российского зерна в пакистанском импорте превысила отметку в 70%, хотя ещё в 2022 году она составляла 24,6%.

Только за первый квартал текущего года объём поставок составил почти две трети от прошлогоднего экспорта и достиг отметки в 1 млн тонн на сумму в 296 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пакистан провёл переговоры с тогдашним исполняющим обязанности премьер-министра страны Анваром-уль-Хаком Какаром. В ходе переговоров глава российского государства отметил готовность РФ выполнять свои обязательства и заявил, что Россия с начала 2023 года поставила в Пакистан 1 млн тонн зерновых.