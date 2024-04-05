Вашингтон, 5 апреля, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что созвонился бы с президентом России Владимиром Путиным в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление американский политик сделал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Такое заявление он сделал, комментируя отсутствие реакции относительно этой трагедии со стороны действующего президента США Джо Байдена, который не выразил соболезнований и не предложил помощь.

«Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — указал Трамп, при этом не уточнив, с какой именно целью он бы связался с главой российского государства: чтобы предупредить о готовящемся теракте в Москве или чтобы выразить свои соболезнования.

Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске совершили 22 марта. В результате атаки вооружённых террористов погибли 145 человек, ещё 551 пострадал. В рамках возбуждённого по факту теракта уголовного дела силовики задержали 11 человек, в том числе четырёх непосредственных исполнителей.

Солидарность с россиянами выразили лидеры Белоруссии, Сербии, Турции, Армении, Азербайджана, главы МИД Германии, Франции и других государств. Соболезнования выразили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представители стран Южной Америки, в числе которых Бразилия, Аргентина, Мексика и другие.

Власти Соединённых Штатов Америки также решительно осудили этот теракт и выразили соболезнования близким погибших и пострадавших, однако президент Джо Байден лично подобных заявлений не сделал.