Париж, 5 апреля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Актёра Алена Делона ограничил в праве распоряжения имуществом суд коммуны Монтаржи в центральной Франции и поместил его под режим усиленной опеки. Об этом 4 апреля сообщил телеканал BFMTV.

Premier.gov.ru Ален Делон

Согласно решению суда, пожилой 88-летний актёр может находиться под опекой до пяти лет, затем эта мера при необходимости может продлеваться на более долгий срок. Весь этот период опекун имеет право распоряжаться доходами и имуществом кинозвезды. Имя опекуна Делона не раскрывается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во французском департаменте Луара начато предварительное расследование в отношении факта изъятия огнестрельного оружия на вилле известного актёра Алена Делона. Жандармы изъяли с виллы актёра в коммуне Души 72 единицы различного оружия и 3 тыс. патронов.

В конце января суд во Франции ограничил Делона в дееспособности и поместил под судебный надзор в связи с состоянием здоровья актёра. Ему разрешено совершать самостоятельные действия, за исключением тех, которые представляют особую важность, включая продажу недвижимости. Для её продажи актёру нужно обращаться за помощью спецпредставителя, которого назначил суд. Кроме этого, спецпредставитель будет помогать актёру с медобслуживанием и выбором врача.