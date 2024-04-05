Над границей Ирана и Ирака заметили летящий светящийся объект
Летящий светящийся объект заметили в небе над границей между Ираном и Ираком
Тегеран, 5 апреля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Неопознанный объект, который светился в темноте, пролетел в небе над населёнными пунктами на границе между Ираном и Ираком. Об этом 5 апреля сообщило агентства Jamaran.
По данным журналистов, видеозапись с кадрами пролёта этого объекта стали выкладывать в Сеть очевидцы. Его видели над городом Ахваз (иранская провинция Хузестан), а также в одном из населённых пунктов в Ираке.
Сообщения об объекте появились на фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке, которое наблюдается после авиаудара Израиля по иранскому генеральному консульству в Дамаске.
3 апреля стало известно, что ЦРУ предупредило о возможном ответе Тегерана на эту атаку. Представители американской спецслужбы утверждали, что в течение 48 часов Иран якобы планирует ударить по израильской территории, используя сотни беспилотников и ракет.