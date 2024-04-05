Краснояружский район, Белгородская область, 5 апреля, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Село Репяховка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в ночь на 5 апреля сообщили в МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«РСЧС: ведётся обстрел, Краснояружский район, село Репяховка. Спуститесь в укрытие», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны около 20:30 мск сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

В четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что более девяти тысяч детей из Белгородской области временно покинули регион из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Как отмечал губернатор, детей планируется разместить в других российских регионах на три недели, однако в случае необходимости этот срок может быть продлён до лета.