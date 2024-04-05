Вашингтон, 5 апреля, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер после распада СССР уверял Руслана Хасбулатова, занимавшего на тот момент пост председателя Верховного Совета РСФСР, в том, что альянс не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Соответствующие документы, включающие стенографические записи, в четверг, 4 апреля, обнародовал Архив национальной безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ», — заявил Вёрнер Хасбулатову во время первого визита генсека НАТО в Россию, в рамках которого обсуждалось будущее европейской безопасности и сотрудничество по линии Россия — НАТО.

Согласно обнародованным документам, бывшее руководство Североатлантического альянса говорило об общих интересах России и НАТО, отмечалась глубокая заинтересованность альянса в том, чтобы помочь России «процветать» и решать проблемы конверсии оборонной промышленности.

Кроме того, Манфред Вёрнер заявлял о видении будущего, в котором будет создана единая среда безопасности на евроатлантическом пространстве.

Также рассекреченные документы включают стенограммы бесед генсека НАТО с руководством российского парламента, министра обороны США с высокопоставленной делегацией Думы и отчёты министра обороны России на совместных российско-американских учениях.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает безопасности России. В день начала специальной военной операции российский лидер также напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах неделимости безопасности в Европе. Однако альянс, несмотря на данные России обещания, продолжал неуклонно расширяться и вплотную приблизился к российским границам.