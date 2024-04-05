Москва, 5 апреля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, в котором учли возможность пересдачи одного предмета. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов России.

Известия/ Андрей Эрштрем

В пояснительной записке говорится, что дополнительными датами проведения ЕГЭ устанавливаются 4 и 5 июля 2024 года. При этом 4 июля предлагается провести пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также по письменной части экзамена по иностранным языкам.

На 5 июля планируется назначить повторное тестирование по биологии, географии, математике, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

В Рособрнадзоре отметили, что в проекте расписания изменены сроки проведения ряда экзаменов. Это сделали, чтобы выпускники могли успеть получить свои результаты ЕГЭ и решить, требуется ли им пересдача по какому-либо предмету.

В обновленном проекте расписания 4 июня планируется провести ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике, а 7 и 8 июня должно пройти тестирование по информатике и сдача устной части экзамена по иностранным языкам.

ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам предложили перенести на 11 июня. В этот день также проведут экзамен по истории.

Представители Рособрнадзора уточнили, что сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не меняются. Так 23 мая пройдёт тестирование по географии, литературе и химии, а 28 мая — по русскому языку.

На 31 мая назначен ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. При этом ОГЭ по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости совершенствовать механизм ЕГЭ. Он призвал предоставить выпускникам 11-х классов право пересдавать экзамен по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах.

Российский лидер также потребовал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах. По словам главы государства, учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

1 марта стало известно о результатах опроса, проведённого рекрутинговым сервисом SuperJob. Исследование показало, что около 76% российских граждан поддержали предложение Путина предоставить возможность выпускникам пересдавать ЕГЭ по одному предмету.