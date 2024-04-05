Кито, 5 апреля, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Власти Эквадора приняли решения объявить посла Мексики в республике Ракель Серур Смеке персоной нон грата из-за высказываний президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора относительно ситуации в Эквадоре накануне выборов в 2023 году. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили в министерстве иностранных дел южноамериканской страны.

Skratos1983 Эквадор

«В контексте недавних и весьма прискорбных заявлений президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора о выборах 2023 года в Эквадоре и убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио правительство Республики Эквадор приняло решение… объявить персоной нон грата посла Мексики в Кито госпожу Ракель Серур Смеке», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

В МИД Эквадора подчеркнули, что страна всё ещё переживает траур по этому прискорбному событию, вызвавшему потрясение в обществе и поставившему под угрозу безопасность, мир и демократию.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа злоумышленники убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио Валенсию в ходе его предвыборного митинга в Кито. Как заявили в генпрокуратуре республики, подозреваемый в убийстве скончался от огнестрельных ранений, полученных в ходе задержания.