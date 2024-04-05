Москва, 5 апреля, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Документы для проката в России нового фильма британского кинорежиссёра Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не соответствовали правилам выдачи прокатного удостоверения, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Кадр из к/ф «Министерство неджентльменских дел». Реж. Гай Ричи. США, Великобритания, Турция. 2024

Ранее появилась информация, что эта картина не получила прокатное удостоверение. Она должна была выйти в российский прокат 25 апреля.

«Картина «Министерство неджентльменских дел» не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям подп «е» п. е 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №143 от 27 февраля 2016 г. Уведомление об отказе было официально направлено заявителям», — уточнил в ведмстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа стало известно о причинах отказа в прокате в России голливудским фильмам «Барби» и «Оппенгеймер». Заместитель главы Министерства культуры РФ Андрей Малышев пояснил, что такое решение приняли из-за того, что указанные киноленты не отвечают задачам и целям по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В ноябре глава Минкультуры Ольга Любимова назвала причины отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. По её словам, это решение было связано с негативной реакцией зрителей в соцсетях.