Апатиты, Мурманская область, 5 апреля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Сотрудник Росгвардии, задержавший подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, применил табельное оружие, чтобы остановить предполагаемого преступника. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

Rosgvard.ru Росгвардия

«Офицер ОМОН Росгвардии, задействованный в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на встрече губернатора Мурманской области с жителями города Апатиты, в ходе нападения злоумышленника на главу субъекта применил табельное оружие», — отметили в Росгвардии.

При этом при задержании подозреваемый получил ранение. Задержанного передали органам внутренних дел.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля Андрей Чибис проводил встречу с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». После встречи на губернатора совершили нападение. Он получил ножевое ранение и был доставлен в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

При отправке в операционную Чибис находился в сознании и отвечал на все вопросы. Главу области прооперировали и направили в реанимационное отделение.

Врачи оценили состояние губернатора как тяжёлое. К Чибису также выехала бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым.

Подозреваемым в нападении на губернатора оказался местный житель Александр Б. Стало известно, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности.

Сотрудники Следственного комитета РФ пытаются установить причины и мотивы нападения. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого преступления.