Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Кабинет безопасности Израиля временно разрешил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Эрез» на севере палестинского анклава. Об этом 4 апреля сообщила радиостанция Kan.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Отмечается, что, помимо этого, кабинет безопасности разрешил осуществлять доставку гуманитарной помощи через израильский порт Ашдода, расположенный в устье реки Лахиш в 40 км к югу от Тель-Авива, а также облегчил ограничения на количество иорданской помощи сектору Газа, доставляемой через КПП «Керем-Шалом».

Кроме того, министр военного кабмина Бени Ганц получил полномочия на приятие решений касательно увеличения гуманитарной помощи, доставляемой населению сектора Газа.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что президент США Джо Байден разочаровался в политике, проводимой премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в отношении сектора Газа. Кирби подчеркнул, что США намерены увидеть от израильского правительства изменения в вопросах защиты гражданских лиц, поставок гуманитарной помощи и установления режима прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания кабинет безопасности Израиля также обсудил возможный ответ Ирана на удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске (Сирия). О других подробностях мероприятия не сообщалось.