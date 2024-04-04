Мурманск, 5 апреля, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Глава Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев направился в кировскую больницу, куда был госпитализирован губернатор региона Андрей Чибис. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«К губернатору Чибису выехала бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в четверг вечером на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах совершили вооружённое нападение, в результате которого глава региона получил ножевое ранение в живот. Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

Позднее главврач больницы Юрий Ширяев сообщил, что состояние губернатора Мурманской области оценивается как тяжёлое. Как отметили в Мурманском оперативном штабе, глава региона перенёс операцию, дальнейшее лечение будет проходить в реанимации.