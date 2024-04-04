Вашингтон, 5 апреля, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем обеспокоены в Вашингтоне после израильского удара по иранскому консульству в Сирии. Такое заявление сделал 4 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Представитель Белого дома подтвердил, что администрация обеспокоена угрозой полномасштабной войны. Кирби указал, что одной из тем, которая затрагивалась в ходе телефонных переговоров между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джозефом Байденом, была реальная угроза государству Израиль со стороны Ирана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что со стороны президента США Байдена растёт разочарование политикой премьер-министра Израиля Нетаньяху по конфликту в Газе.

Как уточнил представитель Белого дома Джон Кирби, Байден 4 апреля в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о недопустимости ударов по сотрудникам гуманитарных миссий и дал понять, что он может пересмотреть свою политику в отношении сектора Газа, если не произойдёт изменений в защите гражданских лиц, в объёмах поступающей гуманитарной помощи и в вопросе установления режима прекращения огня.

В результате удара ЦАХАЛ по Дейр-аль-Балаху в центральной части сектора Газа погибли один палестинец и четыре иностранца, проезжавшие через город на транспортном средстве. Все они являлись сотрудниками World Central Kitchen. Позднее издание The Times of Israel со ссылкой на источник в благотворительной организации сообщило, что число погибших сотрудников возросло до семи человек.