Мурманск, 5 апреля, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого вечером 4 апреля совершили вооружённое нападение, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«Состояние тяжёлое, он в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта. Дальше лечение будет проходить в реанимации», — указал главврач, комментарий которого распространил Мурманский оперативный штаб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879329" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Комментарий главврача Апатитско-Кировской ЦГБ

Отмечается, что на данный момент операция завершена, она длилась более часа.

Как передавало ИА Регнум, в четверг вечером на Андрея Чибиса совершили вооружённое нападение, в результате которого он получил ножевое ранение в живот. Инцидент произошёл после встречи губернатора Мурманской области с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах. Главу региона госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ.