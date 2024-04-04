Апатиты, Мурманская область, 5 апреля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Причины нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выясняют следователи СК России. Об этом 4 апреля сообщает Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По предварительным данным, на губернатора после встречи с жителями региона в городе Апатиты напал с ножом местный житель. Глава Мурманской области получил ранение и был госпитализирован.

Нападавший мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии, в ходе пресечения преступных действий подозреваемый получил ранение. На месте происшествия работают следователи СК России. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы и свидетели. Сотрудники СК РФ ведут работу по установлению причин и мотивов совершённого преступления.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании в Мурманской области мужчины, подозреваемого в нападении на главу региона Чибиса. Губернатор получил ранение и был госпитализирован, ему оказывается помощь.