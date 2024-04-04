Мурманск, 5 апреля, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Мужчину, совершившего вооружённое нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Rosgvard.ru Росгвардия

Отмечается, что губернатор Мурманской области был с охраной во время встречи с жителями Апатитов в доме культуры, после которой на него было совершено нападение.

Как передавало ИА Регнум, в четверг вечером, 4 апреля, на Андрея Чибиса совершили вооружённое нападение, в результате которого глава региона получил ножевое ранение в живот. Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу.

Нападавшим оказался местный житель. Сообщалось, что при задержании он получил ранение в ногу.