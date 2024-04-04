Мурманск, 4 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Мужчину, совершившего вооружённое нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержали. При задержании нападавший получил ранение в ногу. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили в пресс-службе главы региона.

соцсети

По информации ИА Регнум, нападавшим, предположительно, оказался 42-летний Александр Б.

«Нападавший задержан. (Инцидент произошёл. — Прим. ред.) в городе Апатиты, на выходе из дома культуры, где проходила встреча с жителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемый нападавший перед нападением не высказывал никаких требований и не выкрикивал никаких лозунгов. При задержании он получил ранение в ногу.

Ранее стало известно, что на Андрея Чибиса напали и он получил ножевое ранение в живот. Это произошло после встречи губернатора с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах.