Мурманск, 4 апреля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Кадры со встречи в городе Апатиты, в ходе которой произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, появились в Сети.

кадр из видео Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Самого момента ранения главы региона на видеозаписи нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879314" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее стало известно, что на Андрея Чибиса напали и он получил ножевое ранение в живот. Это произошло после встречи губернатора с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах.

Главу региона госпитализировали в больницу. При отправке в операционную он отвечал на все вопросы.