Появилось видео со встречи, в ходе которой ранили губернатора Чибиса
Появилось видео со встречи в Апатитах, в ходе которой ранили губернатора Чибиса
Мурманск, 4 апреля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Кадры со встречи в городе Апатиты, в ходе которой произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, появились в Сети.
кадр из видео
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Самого момента ранения главы региона на видеозаписи нет.
Ранее стало известно, что на Андрея Чибиса напали и он получил ножевое ранение в живот. Это произошло после встречи губернатора с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах.
Главу региона госпитализировали в больницу. При отправке в операционную он отвечал на все вопросы.