Москва, 4 апреля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Российские военнослужащие должны получать максимальную награду за каждого представителя НАТО, уничтоженного в зоне специальной военной операции (СВО), написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

«А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — считает он.

Кроме того, зампред Совбеза РФ полагает, что в отношении представителей НАТО следует ввести правило не брать их в плен. Медведев отметил, что лидеры стран Североатлантического альянса пытаются заверить всех, что их войска в случае отправки в зону украинского конфликта не будут участвовать в боевых действиях.

Он назвал эти утверждения «новой мантрой», которой НАТО пытается успокоить собственное население и ввести в заблуждение Россию по поводу своих намерений.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит для отправки на Украину воинский контингент. На начальном этапе Париж задействует около двух тысяч военнослужащих

Глава СВР предупредил, что эти военные станут приоритетной легитимной мишенью для Вооружённых сил РФ.

4 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал два сценария развития украинского конфликта. В первом случае НАТО нарастит поддержку Киева, в во втором — не пойдёт на это и окажется в ещё более опасной позиции для себя. Он добавил, что у альянса нет планов отправлять войска на Украину.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или его странами-членами.