Вашингтон, 4 апреля, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Со стороны президента США Джозефа Байдена растёт разочарование политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по конфликту в Газе. Такое заявление сделал 4 апреля координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Yasser Qudih / XinHua/Global Look Press

«Да, есть растущее разочарование», — ответил Кирби на соответствующий вопрос.

Кирби указал: президент США чётко дал понять, что он может пересмотреть свою политику в отношении сектора Газа, если не произойдёт изменений в защите гражданских лиц, в объёмах поступающей гуманитарной помощи и в вопросе установления режима прекращения огня, который позволит освободить заложников и доставить больше помощи.

Как уточнил Кирби, Байден 4 апреля в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о недопустимости ударов по сотрудникам гуманитарных миссий.

«Я бы охарактеризовал этот звонок как очень прямой, очень деловой, очень профессиональный с обеих сторон. И президент выразил значительную озабоченность тем, в каком направлении и куда всё движется. И откровенно говоря, в ходе беседы он заявил, что мы готовы пересмотреть наши политические подходы», — отметил Кирби.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате удара ЦАХАЛ по Дейр-аль-Балаху в центральной части сектора Газа погибли один палестинец и четыре иностранца, проезжавшие через город на транспортном средстве. Среди погибших — граждане Великобритании, Ирландии, Австралии и Польши. Все они являлись сотрудниками World Central Kitchen. Позднее издание The Times of Israel со ссылкой на источник в благотворительной организации сообщило, что число погибших сотрудников возросло до семи человек.

Армия обороны Израиля признала, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли члены неправительственной некоммерческой организации World Central Kitchen, является серьёзной ошибкой, последовавшей за неправильной идентификацией.