Воронеж, 4 апреля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. В Курской и Воронежской областях отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг вечером, 4 апреля, сообщил главы регионов Роман Старовойт и Александр Гусев.

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«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

В четверг вечером режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области около 21:15 мск. Как сообщили в Министерстве обороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили один беспилотный летательный аппарат и уничтожили ещё семь дронов ВСУ над территорией Курской области. В результате падения одного из БПЛА в Курске в районе центрального рынка вспыхнул пожар, на место выехали оперативные службы.

Также режим опасности атаки БПЛА отменили в Воронежской области спустя час после объявления. Тогда губернатор региона Александр Гусев призвал граждан следить за оповещениями от правительства области или МЧС России, а также быть готовыми быстро перейти в безопасное место в случае необходимости.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО около 20:30 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, уничтожив беспилотный летательный аппарат самолётного типа в небе над Белгородской областью.