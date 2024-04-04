Херсон, 5 апреля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Темпы реализации программы капитального ремонта школ, а также старт программ капремонта детских садов и учреждений профессионального образования обсуждали на федеральном штабе «Единой России» и Министерства просвещения РФ.

ER.ru В Херсонской области в этом году приведут в порядок 19 школ, 2 школы-интерната, 6 детских садов и дом ребёнка

Как сообщает mkset.ru, в рамках выполнения программы капремонта до 2026 года предполагается модернизировать 7,3 тысячи школ. А на следующем этапе, до 2030 года, требуют обновления еще 11 тысяч школьных зданий. По словам секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака, в 2024 году за счет средств из федеральной казны будет проведен ремонт 1053 школ, из них 530 школ должны быть отремонтированы в рамках двухлетнего цикла.

Турчак отчитался, что 935 объектов на сегодняшний день уже законтрактованы, более того, на многих участках уже приступили к работам.

ER.ru В Херсонской области в этом году приведут в порядок 19 школ, 2 школы-интерната, 6 детских садов и дом ребёнка

В других субъектах РФ конкурсы на проведение работ пока не начались и существует риск относительно несоблюдения графиков работ. Речь идет о Томской, Саратовской, Липецкой областях, Республике Бурятии и Еврейской автономной области.

Под вопросом также находятся и сроки возведения новых школ. В Министерстве просвещения РФ уже установили такие задержки в 54 регионах. По словам Турчака, в 2024 году планируется запустить в эксплуатацию 363 новых школы на свыше чем 300 тысяч мест.

В некоторых регионах объекты не могут сдать с 2022 и 2023 годов. Это Кировская, Иркутская, Нижегородская, Новосибирская, Архангельская и Астраханская области, Хабаровский и Приморский края, республики Коми и Башкирия.

ER.ru В Херсонской области в этом году приведут в порядок 19 школ, 2 школы-интерната, 6 детских садов и дом ребёнка

Турчак призывает ответственных за такие сбои выявить причину задержек и оперативно исправить ситуацию. В особом порядке он отчитался об успехах по созданию программы капитального ремонта детских садов, колледжей и техникумов за средства, полученные из федеральной казны для экономии региональных бюджетов.

Помимо этого, министр просвещения России Сергей Кравцов также перечислил регионы — должники по строительству детских садов. Это Астраханская, Иркутская, Кемеровская области, Ставропольский край, Ненецкий автономный округ. Министр просвещения призвал завершить все запланированные работы в оперативном режиме.

На федеральном штабе также обсуждалась безопасность школ. Предполагается запустить в работу принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. «Единая Россия» намерена сотрудничать с Росгвардией для обеспечения охраной каждого учебного заведения.

ER.ru В Херсонской области в этом году приведут в порядок 19 школ, 2 школы-интерната, 6 детских садов и дом ребёнка

В «Единой России» в рамках такого диалога с Минпросвещения предложили организовать курсы по оказанию первой помощи. В число поручений президента, выполнение которых проконтролирует партия, вошло начисление выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

«Единая Россия» наряду с Министерством просвещения РФ участвует в реализации программы капитального ремонта, которая является частью партийной народной программы.

Как сообщает сайт ER.RU, каждый этап такой деятельности, начиная от составления проекта и заканчивая приемкой готового объекта, будут держать под контролем общественные штабы с привлечением родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения создали в каждом субъекте РФ.

ER.ru В Херсонской области в этом году приведут в порядок 19 школ, 2 школы-интерната, 6 детских садов и дом ребёнка

«По народной программе в Херсонской области уже отремонтированы две школы в прошлом году, — рассказал сенатор РФ, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. — В этом году по народной программе должны привести в порядок 19 школ, 2 школы-интерната, 6 детских садов и Херсонский областной дом ребёнка в Новотроицком районе. Обязательства по обновлению образовательных организаций взяли на себя регионы-шефы. Они играют большую роль в этих процессах».

«Республика Адыгея готовится приступить к капитальному ремонту инженерных систем пищеблока в Генической санаторной школе-интернате. Капитальный ремонт санузлов, самого пищеблока и лестничных площадок проведут в Генической школе № 2. В Новоалексеевской школе № 2 и Чкаловской школе Новотроицкого муниципального округа рабочие уже приступили к возведению новых ФОКов. Кроме того, Адыгея планирует взяться за ремонт инженерных систем Генического детского сада № 17 «Теремок», — отметил Кастюкевич.

«Кабардино-Балкарская Республика проведет капремонт в детском саду Голопристанского района, — сообщил сенатор. — А в двух детских садах Скадовска обустроят игровые площадки по 100 квадратных метров. Пройдут восстановительные работы в Тарасовских яслях-саде, а также в школе Скадовского района. Калининградская область отремонтирует кровлю и заменит окна в детском саду в Брилевке. Это населенный пункт прифронтового Алешкинского района, а также проведет ремонт пищеблока в Тарасовской школе Алешкинского муниципального округа. Краснодарский край также ведет ремонт в школах Генического и Новотроицкого округов и планирует начать работы в Константиновской школе Горностаевского округа».

ER.ru В Херсонской области в этом году приведут в порядок 19 школ, 2 школы-интерната, 6 детских садов и дом ребёнка

«При этом 6 из 19 школ реконструируются по проекту «Новая школа». Это образовательные организации в Геническом, Каланчакском и Скадовском округах. В них, помимо капитального ремонта, планируется провести оснащение современным оборудованием и материалами для организации учебного процесса», — подчеркнул секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия».