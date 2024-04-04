Луганск, 5 апреля, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Реализация программы капитального ремонта школ, а также старт программ капремонта детских садов и учреждений профессионального образования обсуждались на заседании федерального штаба «Единой России» и Министерства просвещения РФ.

ER.ru В ЛНР в 2024 году запланирован капремонт шести школ в рамках народной программы «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в этом году за счёт федеральных средств планируется провести ремонт в 1053 школах. Из них 530 школ подлежат ремонту в рамках двухлетнего цикла.

Турчак также сообщил, что контракты о проведении работ на 935 объектах уже заключены. На многих объектах работы уже стартовали.

В ряде регионов до сих пор не состоялось объявления конкурсов, поэтому есть риск срыва графиков работ. Такая проблема наблюдается в Томской, Саратовской, Липецкой областях, Бурятии, а также Еврейской автономной области. В соответствии с программой капитального ремонта до 2030 года планировалось обеспечить модернизацию 7,3 тыс. школ. После этого в программу войдут еще 11 тыс. школьных зданий, требующих обновления.

ER.ru В ЛНР в 2024 году запланирован капремонт шести школ в рамках народной программы «Единой России»

В Минпросвещения признают наличие рисков по срыву сроков возведения новых школ. Министерство сообщает о подобных сообщениях из 54 регионов. По словам Турчака, в текущем году намечено сдать в эксплуатацию 363 новых школы общей мощностью более 300 тыс. мест.

В нескольких регионах «долги» по объектам сохранились с 2022 и 2023 годов. Это касается Кировской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Архангельской и Астраханской областей, Хабаровского и Приморского краев, республик Коми и Башкирия.

ER.ru В ЛНР в 2024 году запланирован капремонт шести школ в рамках народной программы «Единой России»

В связи с этим Андрей Турчак призвал установить причину подобного отставания и принять меры по улучшению ситуации. Отдельно он коснулся вопросов создания программы по капитальному ремонту детских садов, колледжей и техникумов с привлечением средств федерального бюджета. Предполагается, что эта мера даст возможность экономии региональных бюджетов.

Министр образования Сергей Кравцов особо высказался в связи с проблемой регионов-должников, связанной со строительством детских дошкольных учреждений. Особенно остро она ощущается в Астраханской, Иркутской, Кемеровской областях, Ставропольском крае, Ненецком автономном округе. «Эту работу надо максимально быстро завершить», — заявил министр.

Одним из важных на повестке заседания оказался вопрос безопасности школ. В частности, стало известно, что в будущем предполагается ввести принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. «Единая Россия» начнет взаимодействовать по этому вопросу с Росгвардией, организовав таким образом охрану каждого объекта образования.

ER.ru В ЛНР в 2024 году запланирован капремонт шести школ в рамках народной программы «Единой России»

Стало известно о партийной инициативе по организации во всех школах страны курсов по оказанию первой помощи. Ещё одним поручением главы государства, которое партия предполагает взять на контроль, стало начисление выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах. Программа капитального ремонта школ осуществляется «Единой Россией» совместно с Минпросвещения, эта программа составляет часть народной программы. Об этом пишет сайт ER.RU.

Все стадии работ — от проекта до приёмки — взяли на контроль общественные штабы, сформированные ЕР и Минпросвещения в регионах с привлечением родителей и педагогов.

Как рассказал депутат народного совета ЛНР, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Олег Коваль, в Луганской Народной Республике в 2024 году запланирован капитальный ремонт шести школ в рамках народной программы «Единой России» и федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

ER.ru В ЛНР в 2024 году запланирован капремонт шести школ в рамках народной программы «Единой России»

«Забота о детях и их будущем — один из приоритетов для «Единой России». И чтобы обеспечить ребятам комфортную среду, мы продолжаем капитальный ремонт школ и детских садов по народной программе. В этом году капитальный ремонт пройдёт в Старобельском кадетском казачьем корпусе, краснодонской школе № 1, золотовской школе № 16, антрацитовском учебно-воспитательном комплексе № 1, кировской школе № 2 и свердловской гимназии № 2. На сегодня уже созданы штабы депутатского и общественного контроля за проведением капитальных ремонтов на территориях, которые попали в программу», — отметил Коваль.

«В состав штабов входят депутаты народного совета, закреплённые за территорией, депутаты муниципальных советов, представители администраций, родительская общественность и сами учащиеся — они смогут в любое время посетить школы, проконтролировать выполнение и качество работ. Например, совсем недавно мы посетили золотовскую школу, которая является единственным уцелевшим в ходе боевых действий образовательным учреждением в Первомайском городском округе. Здание было серьёзно повреждено: выбиты окна, разбита кровля, повреждены спортзал и учебный класс. Сейчас там уже начался капитальный ремонт при поддержке региона-шефа. Мы осмотрели школу, пообщались с преподавательским составом, родителями и учащимися. Важно, чтобы учитывалось мнение каждого, тогда мы сможем сделать настоящие школы мечты, в которые ребята будут ходить с удовольствием», — рассказал Олег Коваль.