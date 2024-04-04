Мелитополь, 4 апреля, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Состоялось заседание федерального штаба «Единой России» и Минпросвещения. В ходе мероприятия обсуждалась реализация программы капремонта школ, а также её расширение на детсады и учреждения профобразования.

ER.ru Запорожская область в этом году проведёт капитальный ремонт 70 образовательных учреждений

Во вступительном слове секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что в течение 2024 года за счет средств федерального бюджета запланирован капитальный ремонт 1053 школ. Из которых 530 школ — в рамках двухлетнего цикла. Секретарь генсовета добавил, что по 935 объектам уже заключены контракты с подрядчиками и на многих работы уже начаты, пишет mkset.ru.

По его словам, по ряду регионов, где конкурсы на проведение работ еще не объявлены, высока вероятность срыва графиков. К таким регионам он отнес Томскую, Саратовскую, Липецкую области, Бурятию, а также Еврейскую АО.

ER.ru Запорожская область в этом году проведёт капитальный ремонт 70 образовательных учреждений

Турчак добавил, что в Минпросвещения отмечают срыв сроков строительства новых объектов в 54 регионах. Всего же, по его словам, благодаря программе капремонта к 2026 году будет отремонтировано 7,3 тысячи школ. А до 2030 года останется обновить еще 11 тыс. школ. «В этом году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тысяч мест», — подчеркнул он.

За заседании было отмечено, что по ряду регионов имеются «долги» по строительству с 2022 и 2023 годов. В этот перечень вошли Кировская, Иркутская, Нижегородская, Новосибирская, Архангельская и Астраханская области, а также Хабаровский и Приморский края, Коми и Башкирия.

ER.ru Запорожская область в этом году проведёт капитальный ремонт 70 образовательных учреждений

Турчак потребовал от вышеуказанных регионов разобраться в причинах сбоев и принять меры по нормализации ситуации. Кроме того, он рассказал о разработке целевой программы капитального ремонта детсадов, колледжей и техникумов также за счет федбюджета. По его мнению, это должно существенно сэкономить региональные бюджеты.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также рассказал о регионах — должниках по строительству детсадов. В частности, он назвал Астраханскую, Иркутскую, Кемеровскую области, Ставропольский край, Ненецкий АО. «Эту работу надо максимально быстро завершить», — подчеркнул министр.

ER.ru Запорожская область в этом году проведёт капитальный ремонт 70 образовательных учреждений

На федеральном штабе обсуждался и вопрос безопасности школ. Планируется внедрить принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. С этой целью «Единая Россия» будет работать во взаимодействии с подразделениями Росгвардии. Также партийцы выступили с инициативой проведения во всех школах страны курсов по оказанию первой медицинской помощи.

В том числе партия намерена взять на контроль начисление дополнительных выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

Как пишет сайт ER.RU, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии. Все стадии работ контролируют общественные штабы с участием родителей и педагогов, которые партия и Минпросвещения создали в регионах.

ER.ru Запорожская область в этом году проведёт капитальный ремонт 70 образовательных учреждений

«Запорожская область в текущем году проведёт капитальный ремонт 70 образовательных учреждений. Для нашего региона это важный шаг в развитии образовательной инфраструктуры в целом, — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Запорожской области, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Ангелина Ярчук. — В рамках ремонта школ, колледжей, детских садов будет обновлена материально-техническая база. Кроме того, будут созданы комфортные условия для учащихся и педагогов. Помимо ремонта, образовательные учреждения получат современное оборудование и новую мебель. Ремонт учреждений будет проходить в рамках народной программы «Единой России». Контроль за капремонтом будет осуществляться не только органами местного самоуправления, депутатским корпусом «Единой России», но и обычными жителями региона — учителями, школьниками и их родителями. Мы призываем всех небезразличных жителей активно следить за реализацией народной программы и вносить свои предложения и комментарии для того, чтобы всё было сделано эффективно, качественно и прозрачно».