Москва, 4 апреля, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства при обсуждении регионов, которые добились хороших результатов, привёл цитату из кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» режиссёра Леонида Гайдая.

Михаил Метцель / POOL /РИА Новости Владимир Путин

«В этих регионах понятно, что они — уж извините за киношные выражения — не путают собственную шерсть с государственной, а работают достаточно эффективно», — сказал глава государства.

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Путин призвал членов кабмина найди способы оказать дополнительную помощь регионам, которые показали неплохие результаты при низкой бюджетной обеспеченности. Он призвал не выбивать у них инструменты поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 22 февраля заявил, что у всех регионов России есть хороший потенциал для роста. Он призвал членов правительства помочь в его раскрытии, в организации работ по перспективным направлениям. Президент подчеркнул, что создание прочной экономической базы регионов повышает их финансовую устойчивость и самодостаточность.

16 февраля глава государства отметил важность участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Он назвал работу на местах самой сложной, так как местные власти напрямую общаются с населением и решают их проблемы.