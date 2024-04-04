Донецк, 4 апреля, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Участники федерального штаба «Единой России» и Министерства просвещения РФ обсудили реализацию программы капитального ремонта школ и запуск аналогичных программ для учреждений профессионального образования и детских садов.

ER.ru По народной программе ЕР в ДНР отремонтируют 425 школ и 410 детсадов

В 2024 году планируется отремонтировать 1053 школы. На 530 объектах предусмотрен двухлетний цикл капремонта. На данный момент уже законтрактовано 935 школ, в которых начат ремонт. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он уточнил, что работы финансируются из федерального бюджета. По программе капремонта до 2026 года была запланирована модернизация 7300 школ, а после этого срока — еще 11 000 школьных зданий, передает mkset.ru.

В некоторых регионах ещё не объявлены конкурсы на проведение работ, поэтому график ремонта в этих местах может быть нарушен. Среди таких регионов — Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Томская, Липецкая и Саратовская области.

ER.ru По народной программе ЕР в ДНР отремонтируют 425 школ и 410 детсадов

По данным Министерства просвещения, в 54 регионах существует угроза срыва сроков строительства новых школ.

В 2024 году планируется сдать в эксплуатацию 363 новые школы, рассчитанные на 300 тыс. учеников. Однако в некоторых регионах ещё не выполнены планы по объектам за 2022 и 2023 годы. Так, субъектами-должниками являются Республика Коми, Башкортостан, Приморский и Хабаровский края, а также Новосибирская, Иркутская, Кировская, Нижегородская, Астраханская и Архангельская области.

ER.ru По народной программе ЕР в ДНР отремонтируют 425 школ и 410 детсадов

Андрей Турчак поручил выяснить причины задержки сроков и сделать всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

Особое внимание в федеральном штабе было уделено разработке программ капитального ремонта детских садов и средних профессиональных учреждений за счёт средств федерального бюджета, что позволит сократить расходы региональных бюджетов.

ER.ru По народной программе ЕР в ДНР отремонтируют 425 школ и 410 детсадов

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов назвал регионы, в которых не соблюдаются сроки строительства детских садов: Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Астраханская, Кемеровская и Иркутская области. Министр подчеркнул, что эти работы должны быть завершены как можно скорее.

На федеральном штабе поднимался и вопрос обеспечения безопасности в учебных заведениях. Участники совещания уточнили, что в каждой школе планируется внедрить обязательную профессиональную охрану. Этой работой займутся представители партии «Единая Россия» совместно с Росгвардией.

ER.ru По народной программе ЕР в ДНР отремонтируют 425 школ и 410 детсадов

Кроме того, в каждой российской школе предлагается организовать курсы по оказанию первой помощи.

Программа по ремонту школ является частью народной программы партии и реализуется при поддержке Минпросвещения России. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

Каждый из этапов работ, от проекта до приёмки, будут контролировать общественные штабы с участием педагогов и родителей школьников. Эти штабы были сформированы в субъектах «Единой Россией» и Министерством просвещения РФ.

ER.ru По народной программе ЕР в ДНР отремонтируют 425 школ и 410 детсадов

«По народной программе «Единой России» продолжается масштабное восстановление объектов образования Донецкой Народной Республики, — рассказала региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в ДНР Ольга Колударова. — В 2024 году проведение капитального ремонта планируется в шести школах. Помимо этого, в текущем году регионы-шефы продолжат ремонтно-восстановительные работы в 64 школах ДНР, 47 детских садах и пяти учреждениях среднего профессионального образования».

«Благодаря реализации народной программы «Единой России» проходит оснащение школьных классов, столовых современным оборудованием и техникой, в школах создаются центры поддержки одарённых детей, детские технопарки. Также совместно с регионами-шефами ведётся работа над разработкой проектно-сметной документации для проведения капремонтов школ и детских садов в 2025 и 2026 годах. Ход восстановительных работ контролируют депутаты народного совета ДНР и органов местного самоуправления, сотрудники регионального минобрнауки, а также представители родительских комитетов ремонтируемых школ. Наши школы приобретают совсем иной облик. Можно смело сказать, что в таких школах хочется учиться! Отмечу, что масштабное восстановление учебных заведений республики будет проходить до 2030 года. По народной программе «Единой России» планируется отремонтировать 425 школ и 410 детских садов», — отметила Ольга Колударова.