Донецк, 4 апреля, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Около 300 га нового леса планируют высадить на территории Донецкой Народной Республики за 2024 год. Об этом рассказал председатель Госкомитета лесного и охотничьего хозяйства республики Алексей Шебалков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В рамках программы социально-экономического развития мы должны восстановить 97 га лесов. Помимо этой программы, у нас есть договорённость с Рослесхозом на перенос в ДНР 150 га компенсационного лесовосстановления, но мы планируем, что эта площадь увеличиться до 200 га», — отметил Шебалков.

В свою очередь в Луганской Народной Республике также запланировали высадить более 260 га нового леса вместо погубленного боевыми действиями. Об этом на правительственном часе в Народном Совете сообщила исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Елена Бойко.

«За период с 2015 до 2023 год было создано 1793 га лесных культур, в том числе 397 гектаров в 2022 году, 454 гектара в 2023 году. На 2024 год запланировано создание лесных культур на площади 262 гектара», — сказала она.

Мероприятия выполнят по программе социально-экономического развития республики.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в ЛНР обнаружили документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе. В силовых ведомствах рассказали, что в возбуждённых действовавшей на оккупированной Киевом части региона областной прокуратурой уголовных делах имеется множество фактов и свидетельств, что путём поджогов киевские власти пытались скрывать массовую вырубку леса в Северодонецком и Станично-Луганском районах для продажи его за рубеж. Отмечается, что киевский режим при этом не считался с человеческими жертвами во время таких пожаров, факты подтвердили местные жители.