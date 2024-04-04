Москва, 4 апреля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. В Сети показали видео последних пожарных проверок, которые проводились перед тем, как террористы напали на «Крокус Сити Холл». Ролик опубликовали 4 апреля «Известия».

кадр из видео

В видео попали проверки от 2, 16 и 27 февраля и 22 марта (день теракта). Специалисты пожарной инспекции и сотрудники концертного зала и прилегающих торговых центров проводят устную тренировку, озвучивая действия при возможном ЧП.

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«Сегодня 2 февраля, время 09:35, мы находимся в «Крокус Сити Холле», ОКУД будет проводиться на склад декорации, находящийся в зоне разгрузки», — сказал на видео один из участников проверки.

Специалисты тестировали системы пожаротушения, сигнализации и пожарные гидранты.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» совершили 22 марта. В результате атаки вооружённых террористов погибли 145 и пострадал 551 человек. По возбуждённому после случившегося делу о теракте суд арестовал десять человек, включая четверых непосредственных исполнителей, задержанных недалеко в Брянской области от границы с Украиной. В СК заявили о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, в МИД также заявили о неопровержимом украинском следе в ряде терактов, произошедших в России, в том числе в атаке на «Крокус». Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД 2 апреля подчеркнул, что Россия доберётся до всех причастных к теракту в «Крокусе», в том числе и до его заказчиков. Он назвал борьбу с экстремизмом одним из основных направлений ведомства.

Министерство обороны России на следующий день заявило о наплыве желающих служить в российской армии по контракту. На собеседованиях многие заявляют, что хотят отомстить за тех, кто погиб в «Крокусе».