Москва, 4 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Профессору РАНХиГС Марине Телюкиной назначили запрет определённых действий в качестве меры пресечения по делу о получении взятки. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Профессора заподозрили в получение взятки (ст. 290 ч. 5 п. «в» УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта задержали заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. В служебном кабинете Ягодкиной провели обыск, после этого её доставили на допрос в Следственный комитет. Высокопоставленную чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, она превысила должностные полномочия в области маркировки алкоголя, что, в свою очередь, повлекло неуплату в бюджет порядка 1,2 млрд рублей.

В апреле суд в Москве приговорил заместителя главы столичного управления МЧС — главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о взятке.