Москва, 4 апреля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодёжи будет проходить в России каждые шесть лет, заявила 4 апреля глава Росмолодёжи Ксения Разуваева во время церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах.

Зоя Емельянова ИА Регнум

«Спасибо за принятие главного решения о проведении в России Всемирного фестиваля молодёжи на регулярной основе раз в шесть лет, а также о проведении ежегодных международных тематических слетов», — поблагодарила она президента страны Владимира Путина, участвовавшего в мероприятии по видеосвязи.

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Разуваева также отметила, что прошедший в 2024 году фестиваль стал местом консолидации всех российских достижений в сфере работы с молодёжью, а на его площадке, помимо широкой образовательной, культурной и спортивной программ, развернули и большую выставку.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта в Сочи в соответствии с указом президента в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тыс. человек из 190 стран мира. В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля Путин отметил, что рад их приветствовать. Позднее, 17 марта, президент предложил создать международную организацию для эффективного использования наследия фестиваля.