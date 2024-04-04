Москва, 4 апреля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Двое пособников террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, признались в соучастии в этом преступлении. Видео с их признанием 4 апреля распространила ФСБ.

кадр из видео

На кадрах показано, как силовики выслеживают и догоняют злоумышленников, после чего спрашивают, знают ли те причину задержания.

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«За теракт в «Крокусе», — ответил каждый из задержанных.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ 4 апреля сообщила о задержании трёх человек, причастных к теракту, совершённому в Красногорске. Двое из них — иностранцы, а один имеет российское гражданство. Следователи выяснили, что двое из задержанных переводили деньги на оружие и транспортные средства, а третий занимался вербовкой исполнителей, отметило ведомство.

Террористы атаковали «Крокус» вечером 22 марта, открыв огонь из автоматов по людям, а также подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, пострадали более 500 человек.

Исполнителей и шестерых соучастников арестовали.

Глава ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил об обнаружении украинского следа в деле о теракте. Следователи установили, что исполнители получали крупные денежные средства с Украины.

Служба внешней разведки 1 апреля сообщила, что киевскому режиму в организации терактов на территории России помогают разведывательные структуры США. Как уточнило ведомство, украинская сторона пользуется данным американских спутников и другой информацией.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД 2 апреля подчеркнул, что Россия доберётся до всех причастных к теракту в «Крокусе», в том числе и его заказчиков. Он назвал борьбу с экстремизмом одним из основных направлений ведомства.

Министерство обороны России 3 апреля сообщило о наплыве желающих служить в российской армии по контракту. На собеседованиях многие заявляют, что хотят отомстить за тех, кто погиб в «Крокусе».

4 апреля российский лидер заявил, что заказчики теракта в Красногорске в первую очередь планировали нанести ущерб единству России, так как других целей не видно. Он указал на то, что у исламских фундаменталистов нет причин нападать на страну, так как там сложилось уникальное межконфессиональное согласие и межрелигиозное единство.