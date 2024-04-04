Москва, 4 апреля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 апреля заявил, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности.

ИА Регнум

«Это не менее актуально и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны. В сегодняшнем информационном потоке это очень тяжёлая и сложная работа, но она очень интересная и важная», — подчеркнул глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум 29 февраля, во время выступления с посланием Федеральному собранию Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Как заявил российский лидер, Россия была и остаётся таким оплотом и её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Путин также подчеркнул, что ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение как культура, традиция, история и нравственные устои. Главным предназначением семьи президент назвал рождение детей и продолжение рода.