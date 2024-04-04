Москва, 4 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 4 апреля, что в России живут около 37 млн человек в возрасте 14–35 лет, и это почти четверть населения страны.

Владимир Астапкович/ РИА Новости

«Исходя из законодательно установленного ценза 14–35 лет, эта категория в России составляет 37 млн человек, почти четверть населения страны. Две трети проживают в городах, 5,3 млн молодых семей, и в этих семьях растут дети — это ещё 3,9 млн таких семей», — сообщила она на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи Голикова рассказала, что за последние пять лет количество многодетных семей в России выросло почти на треть. По её словам, к многодетным относятся семьи, в которых родились трое и больше детей.

В России 2024 год объявили Годом семьи, чтобы популяризовать госполитику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство сформировало оргкомитет по обеспечению разработки и утверждения плана основных мероприятий и источников финансирования, который возглавила Голикова.