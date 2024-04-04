Вашингтон, 4 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая поражение Киева.

ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS Йенс Столтенберг

«Может быть два сценария: первый — НАТО сможет нарастить больше поддержки, и второй — мы не наращиваем поддержку, и тогда <…> мы окажемся в ещё более опасной позиции», — заявил генсек НАТО.

Он назвал сложной ситуацию на поле боя, отметив, что единственная возможность помочь Украине — иметь там сильные вооруженные силы. При этом Столтенберг признал вероятность того, что НАТО не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для противодействия России. Генсек добавил, что у альянса нет планов отправлять войска на Украину.

Североатлантический альянс 4 апреля отмечает 75-ю годовщину своего основания. В штаб-квартире альянса в Брюсселе по этому случаю запланировали серию мероприятий с участием глав МИД 32 государств — членов НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, на брифинге 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения России и НАТО. По его словам, они скатились на уровень прямой конфронтации. Представитель Кремля напомнил о продвижении НАТО к российским границам. При этом Песков добавил, что альянс создали США и управляют им как инструментом конфронтации, прежде всего на европейском континенте. Как подчеркнул Песков, НАТО является дестабилизирующим фактором.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию The Washington Post заявлял, что без возобновления западной поддержки ВСУ будут вынуждены постоянно отступать.

The Standard при этом предположило, что Украина может потерпеть поражение в конфликте уже к лету 2024 года. По данным журнаоистов, украинская армия потеряла в общей сложности 385 тысяч человек, а российская армия превосходит ВСУ в огневой мощи в несколько раз.