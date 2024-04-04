Москва, 4 апреля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила 4 апреля, что в стране насчитывается 5,3 млн молодых семей, из которых 3,9 млн растят детей.

Иван Шилов ИА Регнум

«Исходя из законодательно установленного ценза 14–35 лет, эта категория в России составляет 37 млн человек, почти четверть населения страны. Две трети проживают в городах, 5,3 млн молодых семей, и в этих семьях растут дети — это ещё 3,9 млн таких семей», — сообщила она на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Помимо этого, Голикова отметила, что создание счастливой семьи стало главной жизненной целью 71% российской молодёжи.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля стало известно, что Путин поручил продлить до конца 2030 года дополнительные меры господдержки семей с детьми. Выполнить поручение правительство должно до 20 декабря 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

В России 2024 год объявили Годом семьи. Решение приняли в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Согласно соответствующему указу, правительство сформировало оргкомитет по обеспечению разработки и утверждения плана основных мероприятий и источников финансирования, который возглавила Голикова.