Москва, 4 апреля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Учитывая то, с каким потоком информации и информационным шумом сталкивается современная молодёжь, необходимо доходчиво доводить до неё объективные данные о России, заявил президент Владимир Путин 4 апреля в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Алексей Колчин ИА Регнум

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«Чрезвычайно важно доходчиво, эффективно, грамотно и в высшей степени объективно доводить до молодых людей информацию о нашей стране, о её прошлом, о настоящем, о наших целях развития», — сказал он.

Путин отметил, что это необходимо, чтобы пробудить у молодого поколения любовь в Родине, тогда оно будет искренне трудиться в интересах будущего страны. Именно для этого в регионах и открывают молодёжные центры, добавил президент. Он назвал проводниками смысла тех, кто работает с молодёжью.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в феврале назвал надёжные жизненные ориентиры молодёжи залогом будущего страны. Он отметил, что молодое поколение нужно воспитывать на традиционных ценностях и лучших образцах отечественной и мировой культуры. Также президент заявил о важности истории, так как она помогает познать свои корни, узнать про величие России.

1 апреля пресс-служба Кремля опубликовала поручения главы государства правительству. В том числе он поставил задачу разработать национальный проект «Молодёжь и дети». В рамках этой программы запланировали построить 150 новых общеобразовательных организаций в регионах, где есть их дефицит.