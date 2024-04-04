Москва, 4 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин похвалил надевшего косоворотку губернатора Калининградской области Антона Алиханова за продвижение местных брендов. Это произошло 4 апреля во время церемонии открытия новых региональных молодёжных центров, в которой президент участвовал по видеосвязи.

Григорий Сысоев /РИА Новости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

«Я смотрю на картинку на экране, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает», — отметил Путин.

Он поинтересовался у Алиханова о посыле, который тот хотел таким образом донести, и получил ответ, что это просто поддержка местных производителей. На вопрос президента, занимается ли губернатор рекламой, Алиханов ответил, что занимается продвижением.

«Правильно! Надо бренды продвигать региональные, согласен полностью, хорошо», — похвалил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля Путин по видеосвязи принял участие в открытии молодёжных центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Севастополе и других субъектах России. До этого момента в России работали четыре круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске, Академия «Меганом» в Судаке и Историко-культурный центр «Истоки» в Печорах.