Москва, 4 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин похвалил надевшего косоворотку губернатора Калининградской области Антона Алиханова за продвижение местных брендов. Это произошло 4 апреля во время церемонии открытия новых региональных молодёжных центров, в которой президент участвовал по видеосвязи.

Григорий Сысоев /РИА Новости Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

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«Я смотрю на картинку на экране, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает», — отметил Путин.

Он поинтересовался у Алиханова о посыле, который тот хотел таким образом донести, и получил ответ, что это просто поддержка местных производителей. На вопрос президента, занимается ли губернатор рекламой, Алиханов ответил, что занимается продвижением.

«Правильно! Надо бренды продвигать региональные, согласен полностью, хорошо», — похвалил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля Путин по видеосвязи принял участие в открытии молодёжных центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Севастополе и других субъектах России. До этого момента в России работали четыре круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске, Академия «Меганом» в Судаке и Историко-культурный центр «Истоки» в Печорах.