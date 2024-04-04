Москва, 4 апреля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В Москве 11-месячный младенец сумел добраться до чистящего средства дома и обмазал им лицо. Ребёнка экстренно госпитализировали, сообщил источник ИА Регнум.

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По словам собеседника агентства, у малыша сильные химические ожоги. Инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 апреля. В Одинцовскую ЦРБ из СНТ «Солнечное-1» в селе Перхушково на скорой помощи доставили 11-месячного мальчика с ожогами первой и второй степени.

«У ребёнка зафиксирован химический ожог лица 1-й и 2-й степени, есть подозрение на отравление. По словам матери, которая находилась с ребёнком, он намазал лицо жидкостью для чистки поверхностей», — рассказал собеседник агентства.

Врачами было принято решение о переводе мальчика в отделение реанимации Городской клинической больницы № 45 Звенигорода. Информацию о маленьком пациенте передали в полицию, по данному факту проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье врачи спасли ребёнка, который выпил средство для чистки кухонных плит. Он получил ожог губ и ротоглотки.