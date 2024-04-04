Москва, 4 апреля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Посольство Японии в Москве подтвердило информацию о смерти гендиректора российского отделения «Ямаха Мюзик» Аоки Дзюна.

МГК имени П. И. Чайковского Аоки Дзюн

«Посольству известно о факте смерти гражданина Японии. Относительно прочей информации хотели бы воздержаться от комментариев по этическим соображениям, поскольку это касается семьи, понёсшей утрату», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Как сообщало ИА Регнум, тело Дзюны обнаружили в Москве ранее в тот же день. 2 апреля обеспокоенные близкие мужчины обратились в полицию после того, как в течение суток не смогли с ним связаться. По адресу его проживания на Кутузовском проспекте прибыла полиция, в комнате отеля Radisson Royal обнаружили тело Дзюна. Он не дожил всего несколько дней до своего 56-летия. Тело направили на экспертизу для установления точной причины смерти, полиция начала проверку.