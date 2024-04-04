Махачкала, 4 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В Дагестане суд вынес решение о заключении под стражу ещё троих задержанных за терроризм человек. Один из них россиянин, двое других — граждане Таджикистана, сообщила 4 апреля глава пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Иван Шилов ИА Регнум

Она сообщила, что гражданин России — также уроженец Таджикистана. В России все трое вступили в состав группировки — структурного подразделения международной террористической организации, отметила представитель суда.

«Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно», — процитировало Мамаеву агентство «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Мамаева проинформировала об аресте двоих граждан Таджикистана, задержанных 31 марта в ходе контртеррористической операции. Их заключил под стражу на два месяца Советский районный суд Махачкалы — до 1 июня 2024 года. Как выяснило следствие, приехав в Россию, они вступили в состав группировки, которая входит в международную террористическую организацию. В городе Каспийске мужчины хранили незаконно приобретённые оружие и боеприпасы.

Силовики 31 марта задержали в Каспийске и в Махачкале троих преступников, планировавших новые теракты в России. У них изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Один из задержанных признался на допросе, что отвёз оружие террористам, устроившим 22 марта теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

По данным ФСБ, задержанные в Дагестане причастны к финансированию теракта в «Крокусе»: они переводили деньги исполнителям теракта. Сами они планировали осуществить взрыв в Каспийске.