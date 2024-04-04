Москва, 4 апреля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Силовики задержали главу одной из самых крупных букмекерских контор России, владельца «Мелбет» Игоря Ляпустина, сообщил 4 апреля Telegram-канал «112».

Сергей Карпухин/ТАСС Генеральный директор букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин во время избрания меры пресечения в Тверском суде

«Речь идёт о крупном мошенничестве», — говорится в сообщении.

Так, по данным источника, Ляпустин обманул своего бизнес-партнёра на 150 млн рублей, взяв под контроль компанию «Мелофон», фактически выключив старого армейского друга из дела.

Тверской суд Москвы на заседании 4 апреля отказался арестовывать Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве, и избрал ему запрет определенных действий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879259" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее Ляпустина уже судили за превышение полномочий. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием»). Ляпустин также является руководителем ООО «Твоя ставка».

Как сообщало 3 апреля ИА Регнум, суд в Дагестане арестовал восьмерых человек, включая директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, по уголовному делу о мошенничестве. Главу филиала «Россетей» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Речь идёт о хищении около 2,8 млрд рублей. Всех заключили под стражу до 3 июня 2024 года.