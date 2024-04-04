На Украине в четыре раза выросло количество ожидающих потери территорий
Киев, 4 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. На Украине в четыре раза — с 4% до 16% — выросло количество тех, кто считает возможным потерю новых территорий, сообщило 4 апреля издание «Украинская правда» по итогам опроса, проведённого украинской группой «Рейтинг».
За два года количество тех, кто ожидает новых территориальных потерь Украины, увеличилось в четыре раза. Если в апреле 2022 года новых потерь территорий допускали 4% жителей Украины, в этом году их уже 16%.
Снизилось количество украинцев, считающих, что страна сможет вернуться к границам от 1991 года. Если в 2022 году их было 53%, сейчас — 45%.
Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу, на Украине неуклонно снижается рейтинг главы киевского режима Владимира Зеленского. За время СВО количество тех, кто одобряет работу Зеленского, упало с 74% до 22%. В сентябре прошлого года рейтинг составлял 42%, год назад — 58%.
Министр обороны России Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что Украина только с начала 2024 года потеряла пять населённых пунктов. Российские военные освободили более 400 квадратных километров территории. В Запорожской области от ВСУ освободили посёлок Мирное, в ДНР — Невельское, Орловку, Тоненькое и Красное.