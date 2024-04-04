Рим, 4 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. В Италии погибла украинская модель Анна Краевская. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Соцсети Анна Краевская

По данным издания, 21-летняя девушка разбилась в ДТП 31 марта. Автомобиль Ferrari, которым управлял житель Швейцарии Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q, двигался на скорости около 320 км/ч и врезался в ограждение. В результате аварии машину разорвало на части, вспыхнул пожар.

Тела водителя и пассажирки сильно обгорели. Их опознали, однако прокуратура организовала идентификацию с помощью анализа ДНК.

По предварительным данным, за несколько часов до аварии Dj Style Q играл в швейцарском клубе. Он женат, у него двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косове с матерью.

Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, американо-британский актёр Чэнс Пердомо погиб в ДТП в возрасте 27 лет. Он попал в аварию на мотоцикле 29 марта.

14 марта автоавария, которая унесла жизнь австралийского актёра и каскадёра Гранта Пейджа, произошла в штате Новый Южный Уэльс. Пейдж не справился с управлением и врезался в дерево. Ему было 85 лет.

Канадская фигуристка, участница Олимпийский игр 2014 года в Сочи Александра Пол погибла в автокатастрофе в августе прошлого года. Инцидент с участием семи машин произошёл в канадской провинции Онтарио. Александра Пол, которой был 31 год, находилась в автомобиле со своим сыном, когда грузовик врезался в вереницу стоявших на обочине машин. После аварии сына фигуристки доставили в детскую больницу.