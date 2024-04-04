Париж, 4 апреля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж располагает «полезной информацией» об организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Григорий Сысоев/ РИА Новости

«Мы располагаем полезной информацией, не буду её раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», — заявил президент Франции журналистам на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем.

Макрон при этом добавил, что попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Четверых непосредственных исполнителей теракта уже арестовали. Это Далерджон Мирзоев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Фаридун Шамсиддин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В СИЗО также отправили пятерых соучастников теракта. Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела. Силовики 4 апреля сообщили о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске ещё троих причастных к теракту в «Крокусе».

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. У следствия есть данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

При этом в Службе внешней разведки 1 апреля заявили, что в подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка. Там указали на наличие у российской стороны сведений, согласно которым при организации нападений украинцы активно пользовались спутниковой информацией, предоставляемой разведкой США.

Глава МИД России Сергей Лавров 4 апреля заявил, что очевидно, что в атаке на «Крокус Сити Холл» не обошлось без украинского следа.

Вместе с тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта. Дипломат уличила США в желании вывести киевский режим «из-под удара».

Захарова также обратила внимание на то, как западные страны поменяли позицию по теракту в «Крокусе». По словам дипломата, с Западом «произошла мутация» под влиянием реакции на теракт мирового большинства. После этого многие представители западных дипмиссий пришли в российский МИД, чтобы оставить записи в книге соболезнований.