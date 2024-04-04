Киев, 4 апреля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. С момента начала Россией спецоперации на Украине рейтинг главы киевского режима Владимира Зеленского снизился, число одобряющих его работу упало с 74% до 22%, сообщило украинское издание «Страна. ua».

IMAGO/Chris Emil Janßen/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Согласно опросу, который провела группа «Рейтинг», за два года СВО в стране наблюдается стабильная тенденция на снижения рейтинга.

Так, если в апреле 2022 года Зеленского полностью поддерживали 74% жителей Украины, в феврале 2023-го таких людей осталось 58%, в сентябре — 42%. На сегодняшний день его полностью поддерживают 22% украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, по данным журнала The Economist, на начало декабря 2023 года у Зеленского на Украине уровень доверия населения был в два раза ниже, чем у главкома ВСУ Валерия Залужного. На тот момент, как показал опрос, доверие к Зеленскому упало до 32%, Залужному выразили доверие 70% опрошенных. Также опрос показал, что рейтинг Зеленского ниже, чем у главы ГУР Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Зеленский 8 февраля 2024 года отправил Залужного в отставку.

Зеленский объявил, что президентских выборов на Украине, которые должны были состояться 31 марта, не будет. По его словам, жители страны не хотят проведения выборов. В конце марта глава киевского режима заявил, что ВСУ не смогут одержать победу в случае крупного наступления российских войск.

Обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен сообщил, что в ВСУ на передовой назревает бунт. Военные всё чаще сдаются в плен. В США к осени предсказали обрушение коррумпированной системы власти на Украине.

Как заявил в феврале президент России Владимир Путин, сегодняшняя власть на Украине является ущербной.