Москва, 4 апреля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. МВД нашло в словах лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признаки дискредитации российской армии. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского в правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания музыканта.

Telegram-канал «Порнофильмы» Владимир Котляров

Как написал парламентарий в Telegram-канале, экспертно-криминалистический центр главного управления МВД Москвы провёл лингвистическое исследование высказываний вокалиста, опубликованных в YouTube.

«В действиях Котлярова усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»)», ― ответил московский главк ведомства.

Сейчас материал со словами солиста «Порнофильмов» направили в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия окончательного решения. Виновному грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова Минюст России внёс в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, он открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, а также осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов.

В ведомстве также отметили, что музыкант поддерживал проведение терактов на территории России и распространял ложную информацию о политике и решениях российских властей.

Штраф по статье о дискредитации российской армии в размере 30 тыс. рублей выписали главному редактору «Новой газеты» Сергею Соколову. Он проходил по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…»). Поводом для дела послужило то, что главред газеты разместил в Telegram-канале издания материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий ВС РФ.

Следственный комитет России 28 февраля потребовал заочно арестовать блогера, экс-футболиста Евгения Савина, обвиняемого в дискредитации Вооружённых сил России. Причиной стали его высказывания, сделанные в интервью Ксении Собчак, в ходе которого Савин, по мнению экспертов-криминалистов из МВД, негативно высказался о ВС РФ.

Доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова, задержанного полицией из-за флага Украины на профиле в соцсетях, оштрафовали на 30 тысяч рублей.