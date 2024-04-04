Москва, 4 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Попытка Совета Европы (СЕ) расследовать трагический инцидент 2014 года, произошедший в одесском Доме профсоюзов, когда заживо сгорели 48 человек, провалилась из-за бессилия совета. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с иностранными послами по теме украинского урегулирования.

Алексей Никольский / РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Никакого расследования не проводилось, это всё было только на словах, как мы теперь это понимаем, а попытка СЕ, быстро растратившего репутацию, взять под контроль это расследование тоже провалилась. Никто не собирался ни в чём Совету Европы помогать, а сам он оказался бессилен», — отметил глава российского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе произошла трагедия: радикально настроенные лица напали на собиравших подписи за референдум о федерализации Украины одесситов. Они укрылись от нападавших в Доме профсоюзов, но здание окружили и подожгли. По официальным данным МВД Украины, в пожаре погибли 48 человек и пострадали более 240.

Впоследствии украинские власти не привлекли виновников расправы к ответственности, объявив зачинщиками беспорядков исключительно сторонников «антимайдана», но продолжавшееся несколько лет следствие так и не доказало в итоге их вину. Всех, кого изначально задержали, оправдали и отпустили.