Киев, 4 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Украинская армия опасается выдвигать военную технику к линии боевого соприкосновения, так как её очень быстро уничтожают Вооружённые силы России. Об этом 4 апреля заявил отставной майор ВСУ Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас уже технику туда не загонишь, её достаёт российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь», — посетовал он.

Лапин признал существенное превосходство России в воздухе в момент, когда западные страны задерживают передачу Киеву американских истребителей F-16.

Эксперт также указал на работу представляющих серьёзную угрозу для ВСУ российских авиабомб и отметил, что для украинской армии сохраняется очень тяжёлая ситуация на разных участках линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос написал, что армия России крайне быстро уничтожает поставленные Киеву западные оружие и бронетехнику в зоне СВО. По мнению эксперта, в Киеве понимают безысходность положения ВСУ, однако не могут ничего сделать, так как западные союзники требуют продолжения боевых действий.

Агентство Bloomberg 3 апреля признало, что Киев с союзниками проигрывают России в производстве артиллерийских снарядов. Ряд чиновников на Западе заявил изданию об обеспокоенности прорывом украинской обороны при возможном наступлении российских военных.